قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يشكر وزير التعليم العالي لهذا السبب بقلم قناة النهار نشر في 03 أكتوبر 2023 - 22:22 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 69 0 رابط دائم : https://nhar.tv/K2oZC اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد أين يعالج الزوالي .. مستوصفات وقاعات علاج بحالة كارثية قناة النهار 28 سبتمبر دلال خير: شابة في مقتبل العمل تعاني من مرض السكوليوز تسبب لها في عدة مضاعفات علاجها الوحيد في الخارج قناة النهار 29 سبتمبر أولمبي المقرن يتعادل مع ضيفه وفاق سور الغزلان في أول ظهور له بالقسم الثاني قناة النهار 01 أكتوبر بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق قناة النهار 29 سبتمبر النوي يحيى أسود الجزائر الفريق الثاني للحماية المدنية المنتقلين لليبيا للوقوف مع الأشقاء في محنتهم قناة النهار 21 سبتمبر المسيلة: توقيف شخص يمتهن مهنة العرافة مع حجز 202 قفل حديدي بمفاتيح وطلاسم قناة النهار 24 سبتمبر ليديا شبوط: نموت على الرشتة فالمولود وأنا ضد المفرقعات قناة النهار 27 سبتمبر عين الدفلى : 50 تلميذ في القسم..الإكتظاظ يؤرق التلاميذ والأولياء بمتوسطة أولاد باسة قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: فرقة البحث والتحري لغليزان يجدون الحبوب المهـ.لوسة داخل قارورات غاز البوتان قناة النهار 21 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر