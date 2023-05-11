قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 21:47 شارك غرِّد أرسل 113 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RhHsO اقرأ أيضا وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي "طالع هابط: بعد أزمة الحليب.. "اليوم راهو داير ڨرون وحتى الملبنات ولاو ما يستقبلوهش قناة النهار 25 أفريل صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي إستمرار موجة الحرّ.. أجواء صيفية على أغلب المناطق قناة النهار 27 أفريل إرفاق التهاني بباقات الورود.. تقليد ينعش المبيعات خلال عيد الفطر قناة النهار 22 أفريل محمد بدروني يروي قصته المأساوية وكيف كان يبيت في حاوية ويأكل "الكاشير" من أجل تحقيق حلمه قناة النهار 03 ماي الشيخ النوييكشف سياسة البريكولاج في الطريق السيار ويناشد الوزير للتكفل بطريق ميناء جن جن بجيجل قناة النهار 30 أفريل "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي تیارت : ظهور حفرة عملاقة بحقل للقمح يثير حيرة السكان ببلدية ملاكو قناة النهار 25 أفريل عيد الفطر: حافلة النزهة "إيتوزا" تجوب شوارع العاصمة وتصنع أجواء إحتفالية قناة النهار 22 أفريل