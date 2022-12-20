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قناة النهار

طالع هابط: الشيخ النوي يفضـ.ـح المقاولين الذين يكسرون الاسعار تكاليف الإنجاز.. شاهد

بقلم قناة النهار
طالع هابط: الشيخ النوي يفضـ.ـح المقاولين الذين يكسرون الاسعار تكاليف الإنجاز.. شاهد
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رابط دائم : https://nhar.tv/nCVUk
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