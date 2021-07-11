قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يقصف الجميع ويكشف سبب كل ما يحدث لنا من آفات .. لازم نراجعو أنفسنا بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2021 - 22:38 شارك غرِّد 16 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959144 اقرأ أيضا ميلة: توفير المخازن يوازيه منتوج حصادي متواضع.. الفلاحون مصدومون قناة النهار 22 جوان المساحات الخضراء.. وجهة العائلات للتخلص من ضغط الإمتحانات قناة النهار 25 جوان تبسة: ضبط 8 حالات غش في إمتحان البكالوريا خلال اليوم الأول مع المتابعة القضائية قناة النهار 22 جوان سياسة: حمس ترفض الحكومة .. خيار أم حتمية سياسية لمقري قناة النهار 30 جوان