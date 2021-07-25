قناة النهار “طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور.. “تبلينا بوحوش وجراثيم كثر من الكورونا بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2021 - 21:48 طالع هابط شارك غرِّد 102 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964592 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا: بحر هادئ ودافئ ورياح خفيفة..درجات حرارة عالية قناة النهار 08 جويلية دلال خير: طفل مصاب بمرض في الأمعاء أجرى عدة عمليات جراحية وعائلته الفقيرة لا تملك تكاليف علاجه قناة النهار 09 جويلية موال من المسيلة: يخرجو 20 قنطار كروفات من البحر يبيعوها ب400ألف للكيلو والكبش يقولك غالي قناة النهار 06 جويلية هوارية بن رقطة :" 40 درجة حرارة على المناطق الشمالية يوم غد ".. التفاصيل قناة النهار 11 جويلية