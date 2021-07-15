قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يكشف فضائح وخراب بالجملة في مناطق الظل في غياب تام للمسؤولين بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 21:38 شارك غرِّد 76 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961022 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يترحم الدركي المغـ دور شهيد الواجب ويشكر كل أفراد الدرك على مجهوداتهم قناة النهار 27 جوان الآبار الإرتوازية .. هل تحل أزمة المياه؟ قناة النهار 27 جوان أحمد ميزاب: رسالة الفريق شنقريحة واضحة ومضمونها موجه لأطراف داخل ليبيا بأن الجزائر لن تخضع لأية جهة قناة النهار 01 جويلية شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول قناة النهار 06 جويلية