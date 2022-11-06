قناة النهار طالع هابط: الشيخ النوي يكشف مشاكل الفلاح مع المياه ويبعث برسالة للمسؤولين بقلم قناة النهار نشر في 06 نوفمبر 2022 - 23:47 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 44 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mQO8q اقرأ أيضا إنطلاق أيام قرطاج السينمائية في دورتها الـ33 وسط حضور ألمع النجوم العرب قناة النهار 30 أكتوبر حجز كـيلوغرام كوكـ.ـاين وخمس سيارات مع توقيف المتورطين بمستغانم قناة النهار 27 أكتوبر بلال: كنت نسلك راسي ونخرج من المناوشات والمواقف الحرجة غير بالنكت قناة النهار 27 أكتوبر أحمد خالد: هناك رغبة حقيقة لإنجاح القمة العربية ومقاربة الجزائر متوافقة مع جل الدول العربية قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يقدم إعتذاره لوالي ميلة السابق ويكشف من هو المتسبب في الفساد قناة النهار 23 أكتوبر "وزير الإتصال :" الحمد الله تجهيزات حديثة متواجدة في قصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر وزير التعليم العالي : نملك كل الإمكانيات لتحسين ترتيب جامعاتنا دوليا قناة النهار 24 أكتوبر أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده قناة النهار 29 أكتوبر لعمامرة: التطورات التي يشهدها عالمنا يجب ألا تنسينا القضية الفلسطينية قناة النهار 29 أكتوبر عميد جامع الجزائر: مسعى الجزائر هو لم شمل الفلسطنيين قناة النهار 02 نوفمبر