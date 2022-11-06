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قناة النهار

طالع هابط: الشيخ النوي يكشف مشاكل الفلاح مع المياه ويبعث برسالة للمسؤولين

بقلم قناة النهار
طالع هابط: الشيخ النوي يكشف مشاكل الفلاح مع المياه ويبعث برسالة للمسؤولين
طالع هابط
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