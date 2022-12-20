قناة النهار “طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. “قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة بقلم قناة النهار نشر في 20 ديسمبر 2022 - 21:31 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 18 0 رابط دائم : https://nhar.tv/msRkA اقرأ أيضا فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر فلاح يحول أرض قاحلة إلى أخرى منتجة لكل الخيرات بفضل إرادته القوية بتيسمسيلت قناة النهار 16 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني: خبر منعي من حضور مباريات كأس العالم غير صحيح قناة النهار 08 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس إجتماع دوري بمقر وزارة الدفاع الوطني قناة النهار 08 ديسمبر توقيف شخصين اعتديا على مواطن وسلبا منه 265 مليون بالمدية قناة النهار 05 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الياباني لا يملك دكة إحتياط قوية واللاعبون الكروات كانو أكثر جاهزية بدنيا قناة النهار 05 ديسمبر تساؤلات: ثمار الرئيس تبون تتحقق كواقع ملموس في عامها الثالث قناة النهار 14 ديسمبر برج بوعريريج / السمنة أو مرض العصر .. نمط غذائي سيء يتوسع ويتمدّد قناة النهار 09 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر فاسألوا: إياكم و الحسد قناة النهار 17 ديسمبر