قناة النهار طالع هابط: النوي يترحم على موتى فيروس كورونا وينصح الجميع بالعودة إلى الله ومراجعة أنفسنا بقلم النهار أونلاين نشر في 29 جويلية 2021 - 22:36 شارك غرِّد 20 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966332 اقرأ أيضا مشاهد صادمة لمعاناة مرضى كوفيد بمستشفى بوغني في تيزي وزو قناة النهار 26 جويلية النهار ترندينغ: الجزائريون يدا بيد من أجل توفير الأكسجين لمرضى كوفيد في أجمل صورة للتكافل الإجتماعي قناة النهار 28 جويلية فقر ، مرض وحرمان.. دلال خير يرصد لكم معاناة جزائريون يعيشون الويلات في صمت قناة النهار 16 جويلية برنامج "Toutes Options": الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 17 جويلية