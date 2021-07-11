قناة النهار طالع هابط: النوي يثور ضد من كان سبب في مـ وت الجمال في الصحراء بسبب الماء الملوث بالبترول بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2021 - 22:58 شارك غرِّد 92 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959180 اقرأ أيضا البليدة: تدشين 12 نقب مائي جديد لتحسين وتيرة توزيع المياه قناة النهار 01 جويلية سوداني يغادر نادي الفتح السعودي بعد إعلان الإدارة عدم تجديد عقده قناة النهار 02 جويلية بشار: وضع حاويات لجمع البلاستيك لإعادة رسكلتها حفاظا على البيئة قناة النهار 22 جوان أم البواقي: في ظل الجفاف و الحر .. مخطط لإنقاذ صغار الطيور المائية من الموت البطيىء قناة النهار 30 جوان