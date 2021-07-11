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قناة النهار

طالع هابط: النوي يثور ضد من كان سبب في مـ وت الجمال في الصحراء بسبب الماء الملوث بالبترول

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: النوي يثور ضد من كان سبب في مـ وت الجمال في الصحراء بسبب الماء الملوث بالبترول
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