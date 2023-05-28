قناة النهار طالع هابط: النوي يحمل مسؤولية كل ما يحدث لقطاع الفلاحة للوزير بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ماي 2023 - 22:41 شارك غرِّد أرسل 37 0 طالع هابط: النوي يحمل مسؤولية كل ما يحدث لقطاع الفلاحة للوزير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/v4tXU اقرأ أيضا ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب قناة النهار 09 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي تيارت.. الدرك يفكك 5 شبكات إجرامـ.ـية ويوقف 20 شخص يتاجرون بالأقراص المهلوسة قناة النهار 21 ماي المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم قناة النهار 13 ماي "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي عين تموشنت/ المشي و التخييم .. مسارات سياحية و رحلات إستجمامية لإكتشاف المكان قناة النهار 14 ماي وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي صريح جدا: هذا هو مفهوم "الرجولة" عند الشباب الجزائري قناة النهار 20 ماي "أمينة يونسي:" البذور المستوردة تدخل بأرقام مجهولة ويقدرو يبعثولك فيها فيروس بيولوجي قناة النهار 22 ماي