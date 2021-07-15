قناة النهار طالع هابط: النوي يقدم الإعتذار لوزارة التجارة بعد قضية سوق الجملة بالحراش ويوجه نداء للوزير الأول بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 22:22 شارك غرِّد 223 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961031 اقرأ أيضا جمال فورار: الحالة الوبائية مقلقة ونطالب الناس بالإسراع في التلقيح قناة النهار 15 جويلية علي مونسي: ملامح وتوجهات الحكومة الجديدة بدأت تتضح بتعيين الخبير المالي أيمن بن عبد الرحمان قناة النهار 01 جويلية تبسة: مستشفى الأمراض العقلية يستنزف 140 مليار سنتيم دون دخوله الخدمة قناة النهار 02 جويلية طقس حار على معظم الولايات غدا الثلاثاء قناة النهار 28 جوان