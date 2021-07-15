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قناة النهار

طالع هابط: النوي يقدم الإعتذار لوزارة التجارة بعد قضية سوق الجملة بالحراش ويوجه نداء للوزير الأول

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: النوي يقدم الإعتذار لوزارة التجارة بعد قضية سوق الجملة بالحراش ويوجه نداء للوزير الأول
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