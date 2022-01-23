قناة النهار طالع هابط: النوي يقصف الأطباء الخواص بسبب سعر الفحوص الطبية بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جانفي 2022 - 21:10 شارك غرِّد أرسل 20 0 طالع هابط: النوي يقصف الأطباء الخواص بسبب سعر الفحوص الطبية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/v0ubx اقرأ أيضا معسكر: إقبال كبير على المخابز الممتنعة عن الزيادات في أسعار الخبز قناة النهار 10 جانفي تهاون في إحترام إجراءات الوقاية في أوج موجة رابعة تشهدها البلاد قناة النهار 22 جانفي وهران : عائلات حي سيدي لهواري العتيق تطالب بالترحيل الفوري قناة النهار 08 جانفي سفير الجزائر بالكاميرون: السلطات الكاميرونية وفرت الأمن وأوصي الصحفيين بأخد الحيطة والحذر قناة النهار 10 جانفي طالع هابط: النوي بالكاميرا الخفية يجوب المحلات بحثا عن زيت المائدة ويكشف سبب الأزمة قناة النهار 06 جانفي محرز.. هذا هو هدفنا في الكان 2021 الرياضة 10 جانفي عنابة: 8 جرحى في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بعمارات المدينة الجديدة أخبار الجزائر 20 جانفي عندي مشكل أنني ما نقبلش ملاحظات الآخرين نتقلق ونبكي..أنا تعبان نفسيا كيفاش ندير؟ قناة النهار 04 جانفي سياسة: رغم تعددها .. البرلمان يقف كالمتفرج أمام الأزمات المعيشية للمواطن قناة النهار 08 جانفي نشرية خاصة: ثلوج كثيفة تصل إلى 15 سم على هذه الولايات الوطني 05 جانفي