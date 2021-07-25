قناة النهار طالع هابط: النوي يقصف الجميع ويحمل مسؤولية تفشي كورونا للشعب .. ربي يهديكم فيقو بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جويلية 2021 - 20:12 شارك غرِّد 246 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964547 اقرأ أيضا كبدة مشرملة على طريقة "الشاف فارس".. ولا أروع قناة النهار 20 جويلية فريدة حرحار:" فريد الروكور"خويا مات بالقنطة .. حسبي الله ونعم الوكيل في لي كان سبابو قناة النهار 12 جويلية شوفو حكايتي.. أم تروي بحرقة كيف تخلصوا من وحيدها غدرا بسبب هاتف فتاة!! قناة النهار 10 جويلية برنامج "Toutes Options".. الجولة الأولى من البطولة الوطنية للدريفت قناة النهار 10 جويلية