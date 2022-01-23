قناة النهار طالع هابط: النوي يقصف مدير الصحة بتبسة بعد فضيحة عيادتين طبيتين بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جانفي 2022 - 21:09 شارك غرِّد أرسل 12 0 طالع هابط: النوي يقصف مدير الصحة بتبسة بعد فضيحة عيادتين طبيتين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZmpwS اقرأ أيضا تيارت: إنتعاش تجارة المكسرات وزيادات في أسعارها تزامنا ومناسبة يناير قناة النهار 10 جانفي الشلف : السيدة نصيرة .. أم تكابد من أجل خدمة أبنائها المصـ ـابين بمرض الصرع قناة النهار 22 جانفي وزير السكن: الإنتهاء من برنامج عدل 2 قبل نهاية السنة بعدة ولايات الوطني 04 جانفي وزير التجارة عن الزيت.. الجزائر ستكون رقم 1 في تصدير المادة الخام الوطني 08 جانفي ميلة: إرتفاع أسعار مواد صناعته..من أسباب طلب الزيادة في سعر الخبز قناة النهار 07 جانفي مواطن من أملزة بسيدي بلعباس للوزير: الماء ناقص بزاف عندنا..شاهد رد الوزير قناة النهار 03 جانفي صريح جدا: العصبية.. الطبع السيء الذي يتصف به الكثير من الجزائريين قناة النهار 07 جانفي أًصحاب السوابق العدلية..رحلة البحث عن الرزق الحلال قناة النهار 05 جانفي محرز: "نعمل على تسخير خبرتنا لتسهيل اندماج الجدد" الرياضة 10 جانفي بعد الإقصاء من الكان .. رياض محرز يوجه رسالة قوية للشعب الجزائري قناة النهار 20 جانفي