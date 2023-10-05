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طالع هابط: النوي يقصف وزير السياحة .. والله ما راك جايب خبر

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: النوي يقصف وزير السياحة .. والله ما راك جايب خبر
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طالع هابط: النوي يقصف وزير السياحة .. والله ما راك جايب خبر

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