قناة النهار طالع هابط: النوي يناشد والي البليدة التدخل في قضية سكنات الشبلي .. 5 سنين وهوما فارغين ساكنينهم بقلم النهار أونلاين نشر في 29 جويلية 2021 - 22:46 شارك غرِّد 15 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966350 اقرأ أيضا تقي الدين غريب .. منشد من الطراز الرفيع قناة النهار 10 جويلية برنامج Toutes Options: تقنية تغليف السيارات بالبلاستيك الشفاف والملون قناة النهار 24 جويلية كبدة مشرملة على طريقة "الشاف فارس".. ولا أروع قناة النهار 20 جويلية لحظة نقل جثمان الراحل" فريد الروكور" الى مصلحة تشريح الجثث بالعالية قناة النهار 12 جويلية