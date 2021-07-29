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طالع هابط: النوي يناشد والي البليدة التدخل في قضية سكنات الشبلي .. 5 سنين وهوما فارغين ساكنينهم

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: النوي يناشد والي البليدة التدخل في قضية سكنات الشبلي .. 5 سنين وهوما فارغين ساكنينهم
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