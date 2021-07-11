قناة النهار طالع هابط النوي: يناشد وزير الداخلية التدخل في قضية طالبي التشغيل بورقلة قبل خروج الأمور عن السيطرة بقلم النهار أونلاين نشر في 11 جويلية 2021 - 22:40 شارك غرِّد 19 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959177 اقرأ أيضا أم البواقي: توقيف شخصين وحجز 3000 قرص مهـ.لوس قناة النهار 30 جوان وهران: الأمـ.ـن يحجز قنطارين من الكيـ.ـف المعالج قناة النهار 29 جوان أحمد ميزاب: لا توجد رغبة خارجية لتسوية النزاع في ليبيا وتحركات كثيرة لزعزعة الإستقرار في المنطقة قناة النهار 01 جويلية حسين بن عالية: سياسة الترقيع الإقتصادي قد ولّت والدليل إختيار أيمن بن عبد الرحمان كوزير أول قناة النهار 01 جويلية