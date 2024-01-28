قناة النهار طالع هابط : النوي يوجه رسالة لسوناطراك بسبب تسرب النفط في ورقلة بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جانفي 2024 - 21:55 شارك غرِّد أرسل 58 0 طالع هابط : النوي يوجه رسالة لسوناطراك بسبب تسرب النفط في ورقلة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DI8N6 اقرأ أيضا الفريق أول شنقريحة : الجزائر ستبقى وفية لمبادئها تجاه القضايا العادلة عبر العالم قناة النهار 15 جانفي وهران : في قصة صادمة .. سرقة جثة رضيعة من مقبرة عين البيضاء تثير الجدل قناة النهار 28 جانفي خدام الرجال : البستاني قناة النهار 27 جانفي وصول فوج آخر من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار قناة النهار 15 جانفي بلماضي:" محرز ينتقدوه منذ زمان.. والمحللين لي ينتقدوني وينتقدو الفريق مانيش مشغول معاهم" قناة النهار 19 جانفي صريح جدا / هذا هو المدرب الأنسب لقيادة الخضر في نظر الجزائريين قناة النهار 26 جانفي طالع هابط : النوي يترحم على معلمه الفلسطيني بعد إستشهاده في الأرض الطاهرة قناة النهار 25 جانفي صريح جدا / لهذه الأسباب لايبتسم الجزائري كثيرا .. ! قناة النهار 25 جانفي محامية : "طلبت الخلع لأن زوجها رفض ذهابها إلى المالديف مع زملاء العمل" قناة النهار 09 جانفي صريح جدا / هذا هو سر نجاح العلاقات عند الجزائريين قناة النهار 19 جانفي