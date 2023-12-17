قناة النهار طالع هابط: “بسبب الإهمال.. شاهد لحظة سقوط طفلين داخل حفرة بالميلية في جيجل” بقلم قناة النهار نشر في 17 ديسمبر 2023 - 22:51 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 24 0 رابط دائم : https://nhar.tv/H5pnu الجزائر اقرأ أيضا التحايل للإستفادة من العطل المرضية..تصرفات تهدد منظومة الضمان الإجتماعي قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: شاهد بلدية سيدي عمار بعنابة إحتلتها الأبقار قناة النهار 10 ديسمبر صريح جدا /" أكبر غلطة ندمت عليها".. جزائريون يعترفون بأخطاء غيّرت حياتهم قناة النهار 15 ديسمبر الحاج في موقف طريف .. 504 نبيعها 25 ويعاونوني نجيب سيارة جديدة ولا نعاود الزواج بيها قناة النهار 02 ديسمبر صريح جدا : الزوج أم الزوجة..من الأجدر في تسيير ميزانية المنزل عند الجزائريين قناة النهار 04 ديسمبر بلا زعاف مع أ. الدكتور نور الدين بكيس : هكذا تنتقل الأخلاق بالعدوى قناة النهار 13 ديسمبر جيجل: طارق .. عندما تصبح المؤسسة العقابية مهنة لمن لا مهنة له قناة النهار 02 ديسمبر خالتي باية تكشف حقيقة الفيديو الذي صنع ضجة .. "راني عايشة لباس بيا وسط أولادي" قناة النهار 04 ديسمبر دلال خير: أسماء تعاني من إنحناءات في العمود الفقري سبيلها الوحيد جراحة عاجلة في تركيا قناة النهار 15 ديسمبر تلمسان / من جديد .. عودة ظاهرة سرقة المواشي والخاسر الأكبر الموال قناة النهار 05 ديسمبر