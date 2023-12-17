قناة النهار طالع هابط: بعدما كانت مخروبة وفي حالة كارثية.. سلطات البويرة تتحرك وتحل عدة مشاكل بالولاية بقلم طالع هابط نشر في 17 ديسمبر 2023 - 22:58 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/X8eF4 اقرأ أيضا أدرار : ظاهرة زحف الرمال بأقبلي..حياة الساكنة في خطر ومطالب بعملية تشجير واسعة قناة النهار 29 نوفمبر تلمسان / عائلة الرضيع آدم تناشد المحسنين لإنقاذ قدمه من البتر قناة النهار 13 ديسمبر لماذا لا تلجأ الجزائر إلى تحرير الدينار؟ قناة النهار 09 ديسمبر الجيش الوطني الشعبي..صناعة عسكرية متطورة و بسواعد جزائرية قناة النهار 16 ديسمبر الوزير الأول : تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الاجور وتقليص الاعباء الضريبية ابتداء من مطلع 2024 قناة النهار 11 ديسمبر فرح ياسمين: " أول من حاربني هو وليد بلادي" قناة النهار 10 ديسمبر سري جدا: سرقة النحاس .. الموت من أجل دنانير على حساب ملايير قناة النهار 05 ديسمبر شوفو حكايتي: بعد أن تخلى عنه إخوته وزوجته..معاق يعيش في محطة الحافلات يطلب سكن يؤويه قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا : عندما تكون المعنويات محبطة..هذا ما يفعله الجزائري لرفعها ! قناة النهار 30 نوفمبر الجلفة / تصدعات وغياب للتهيئة تثير مخاوف سكان عمارات 149 مسكن بحي عين الشيح قناة النهار 01 ديسمبر