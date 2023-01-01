قناة النهار طالع هابط: بعد الحالة الكارثية وضياع المياه بواد سوف .. الوزير رخروخ يتدخل بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2023 - 21:03 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 39 0 رابط دائم : https://nhar.tv/D5D2C اقرأ أيضا الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر دلال خير: الطفل "لقمان" يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة قناة النهار 30 ديسمبر "مومن آيت قاسي:" المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: سكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تغرق في مياه الصرف الصحي والمسؤول في خبر كان قناة النهار 25 ديسمبر حكاية نجاح : خيركم من تعلم العلم و علمه..ترقبوها قناة النهار 01 جانفي "وزير العدل :" إن إسترداد الأموال المنهوبة تم بالتنسيق مع الدول الأجنبية والعملية لا تزال قائمة قناة النهار 27 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل قناة النهار 26 ديسمبر فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا قناة النهار 24 ديسمبر الشاف خديجة توجه رسالة للجالية الجزائرية في الخارج قناة النهار 31 ديسمبر