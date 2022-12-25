قناة النهار طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للطريق اولف بولاية ادرار.. السلطات تتحرك بقلم قناة النهار نشر في 25 ديسمبر 2022 - 21:40 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 39 0 رابط دائم : https://nhar.tv/T7Vxe اقرأ أيضا صحة: بسبب كثرة الطلب .. المضادات الحيوية تشهد ضغطا لدى الصيدليات قناة النهار 17 ديسمبر دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن قناة النهار 09 ديسمبر " زهرة: " أول مرة وقفت كان في عمري 20 سنة قناة النهار 21 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" نفضّل إنشاء ورشات لتصليح البواخر في أقرب وقت خاصة بواخر المسافرين قناة النهار 14 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر فلاح يحول أرض قاحلة إلى أخرى منتجة لكل الخيرات بفضل إرادته القوية بتيسمسيلت قناة النهار 16 ديسمبر مومن أيت قاسي: عائدات مونديال قطر كانت قياسية مقارنة بسابقاتها قناة النهار 16 ديسمبر تساقط أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 08 ديسمبر سبقاق: رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد في الكاف قناة النهار 20 ديسمبر مشاهد تحبس الأنفاس لممارسي الدّراجة الجبلية بوهران قناة النهار 24 ديسمبر