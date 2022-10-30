قناة النهار طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لمعهد بالجلفة.. وزير التكوين المهني يتحرك بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 22:18 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 17 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YBllN اقرأ أيضا "هل يقبل الرجل الجزائري الزواج بإمرأة من الوسط الفني شاهدوا اجابات صادمة.." ماراحش تغنيلي في الدار قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: هذه هي معايير إختيار الصديق الحقيقي عند الجزائريين .. قناة النهار 18 أكتوبر "فيات :" نعدكم بسيارات مزودة بأحدث التكنولوجيات وأسعار جد معقولة قناة النهار 13 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية لعمامرة يعلن إنطلاق أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر لعمامرة: التطورات التي يشهدها عالمنا يجب ألا تنسينا القضية الفلسطينية قناة النهار 29 أكتوبر جزائريون: تسلق الجبال.. مغامرون يتحدون الصعاب قناة النهار 24 أكتوبر رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنصيب المحاكم التجارية قناة النهار 16 أكتوبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر حجز 2000 صوص دجاج مجهولة المصدر في الطارف قناة النهار 19 أكتوبر المالكي: القيادة الجـزائرية قـادرة على تـلبية التوقعات المطلوبة من قبل الشعوب العربية قناة النهار 28 أكتوبر