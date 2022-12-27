قناة النهار طالع هابط: بعد بث تسرب المياه يبوغزول في المدية.. النوي يوضح بقلم قناة النهار نشر في 27 ديسمبر 2022 - 22:06 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 33 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Gmp6c اقرأ أيضا شركة سام أس متورز تمضي مع سيبلاست وتعتزم إنتاج 300 ألف وحدة سنويا قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية: لم نصل بعد إلى الأجر اللائق للمواطن وإجراءات جديدة ستكون في سنة 2023 قناة النهار 22 ديسمبر حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران قناة النهار 08 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الوجهات التي يفضلها الجزائريون لقضاء العطلة الشتوية قناة النهار 23 ديسمبر "الوزير الأول :"أوجّه نداء للشباب المُبتكر للمساهمة في إنتاج محتويات رقمية وطنية نوعية قناة النهار 07 ديسمبر رقمنة المصالح الإستعجالية.. تخفيف الضغط على الطاقم الطبي والمريض قناة النهار 14 ديسمبر "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر مالية: بعد "قروض حلال" .. الجزائر تطلق أول وكالة للتأمين بصيغة إسلامية قناة النهار 27 ديسمبر تساقط أمطار غزيرة بداية من يوم غد على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي قناة النهار 23 ديسمبر