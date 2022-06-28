قناة النهار طالع هابط: بعد بث حالة صاحبة مشروع تربية الدواجن بتسمسيلت.. الكناك ترد وتوضح بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2022 - 23:32 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 46 0 رابط دائم : https://nhar.tv/rJ7sf اقرأ أيضا صريح جدا: شراء أضحية العيد مبكرا في الأحياء الشعبية..أنا الكبش نبيتو الفالصلون قناة النهار 23 جوان رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات قناة النهار 20 جوان بكالوريا 2022..التلاميذ على أمل سهولة موضوع الفيزياء بعد خيبة مادة الرياضيات قناة النهار 16 جوان الحج: بالصور الحجاج يشدون الرحال للبقاع بعد عامين من الانتظار الوطني 15 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان عين الدفلى: صانعا المحتوى المصريان "حجازي وإبراهيم" ينبهران بكرم وترحيب الساكنة قناة النهار 10 جوان "آراء المترشحين لشهادة البكالوريا حول موضوع التاريخ والجغرافيا .." جانا ساهل بزاف قناة النهار 15 جوان " مترشحة لإجتياز البكالوريا .."المقترحات ساعدوني كاين لي راجعتهم وطاحو في الإمتحان قناة النهار 16 جوان إدراج الإنجليزية في الإبتدائي بعد دراسة للمختصين يستدعي فتح مناصب مالية قناة النهار 24 جوان