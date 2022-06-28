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قناة النهار

طالع هابط: بعد معاناة ولاية ادرار من المياه القذرة لمدة 6 أشهر.. الوالي يتحرك

بقلم قناة النهار
طالع هابط: بعد معاناة ولاية ادرار من المياه القذرة لمدة 6 أشهر.. الوالي يتحرك
طالع هابط
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طالع هابط: بعد معاناة ولاية ادرار من المياه القذرة لمدة 6 أشهر.. الوالي يتحرك

رابط دائم : https://nhar.tv/pnc5W
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