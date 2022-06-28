قناة النهار طالع هابط: بعد معاناة ولاية ادرار من المياه القذرة لمدة 6 أشهر.. الوالي يتحرك بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2022 - 23:30 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 9 0 طالع هابط: بعد معاناة ولاية ادرار من المياه القذرة لمدة 6 أشهر.. الوالي يتحرك رابط دائم : https://nhar.tv/pnc5W الجزائر اقرأ أيضا سيد علي علالي..فارس المنتخب الوطني يستهدف المجد المتوسطي قناة النهار 23 جوان وزير التربية يرد على صحفي: حاجة ما تبدلت منذ 2017..درنا مراكز تجميع قريبة هادا ماكان قناة النهار 12 جوان عين الدفلى: صانعا المحتوى المصريان "حجازي وإبراهيم" ينبهران بكرم وترحيب الساكنة قناة النهار 10 جوان بجاية: إنتشال غريقين وعمليات البحث متواصلة عن 3 آخرين قناة النهار 11 جوان أكثر من 200 ميغا بايت.. موبيلس تبهر سكان وهران وزائريها بأعلى تدفق قناة النهار 24 جوان الشيخ النوي: الدولة تصرف الملايير لتوفير المياه وفي تيارت تصيبو تحت دارك قناة النهار 22 جوان الوفد الالباني و الإيطالي يعبرون عن فرحتهم وحماسهم لمشاهدة حفل إفتتاح العرس المتوسطي قناة النهار 25 جوان أخطاء كثيرة يقوم بها المصطافين على الشاطئ.. تعرضهم لحوادث خطيرة قناة النهار 20 جوان "بوكعومة مهدي: "أكثر من 400 طلب إعتماد من الصحافة الأجنبية لتغطية الألعاب المتوسطية قناة النهار 21 جوان إبتسام فاطمي..متطوعة جزائرية تسعى لإنجاح الألعاب المتوسطية قناة النهار 22 جوان