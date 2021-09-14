قناة النهار طالع هابط: بلاد العجائب .. بيكانتو بـ 480 مليون وair algerie على حافة الإفلاس .. النوي عندو الحل بقلم النهار أونلاين نشر في 14 سبتمبر 2021 - 20:15 شارك غرِّد 101 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=986026 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا/ إلتهاب فروة الرأس.. أسبابه وطريقة علاجه قناة النهار 25 أوت داخل الـ18: بلماضي والخضر يعودون بتصفيات المونديال تحديات جديدة بظروف مختلفة قناة النهار 30 أوت بلماضي يكشف.."هذا ماقمنا به في أزمة نقص الأوكسيجين وزدت حبيت اللاعبين !!" قناة النهار 01 سبتمبر وزير التجارة: بوابة تندوف ستصبح نقطة قوتنا لإكتساح السوق الإفريقية الوطني 31 أوت