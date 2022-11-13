قناة النهار طالع هابط: تجار سوق” الروتشار” بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية بقلم قناة النهار نشر في 13 نوفمبر 2022 - 22:27 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 57 0 رابط دائم : https://nhar.tv/oNiYg اقرأ أيضا قيس سعيد : ليست المرة الأولى التي تقوم بها الجزائر بلم الشمل قناة النهار 02 نوفمبر صريح جدا: هذا هو أول شيء يفعله الجزائري حين يستلم راتبه الشهري ..؟ قناة النهار 08 نوفمبر ماجر : إستعدادات قطر مذهلة..كل شيئ جاهز للعرس الكروي قناة النهار 08 نوفمبر فاسألوا : فضل سورة الإخلاص قناة النهار 29 أكتوبر كلمة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر غرداية: الذاكرة و التاريخ الثوري للجزائر.. هكذا يعمل الطاقم التربوي على غرسة في التلاميذ قناة النهار 07 نوفمبر وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة قناة النهار 30 أكتوبر طالع هابط : النوي يتطرق لقضية بائع البيض بوهران ويطالب الوالي بإعطائه محل للإسترزاق فيه قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. خدمت العوج.. شاهد الحالة الكارثية لطريق السيار في سيدي بلعباس قناة النهار 27 أكتوبر عندما يغيب الضمير والهدف هو الربح فقط .. مشاهد صادمة لأطعمة فاسدة داخل ورشة لصناعة الحلويات بوهران قناة النهار 07 نوفمبر