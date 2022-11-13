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قناة النهار

طالع هابط: تجار سوق” الروتشار” بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية

بقلم قناة النهار
طالع هابط: تجار سوق” الروتشار” بالجزائر العاصمة يشتكون من زيادة الإيجار التي فرضتها البلدية
طالع هابط
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