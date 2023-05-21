قناة النهار طالع هابط: حملة تحسيسية من طرف الدرك الوطني بالنعامة رغم تساقط الأمطار ما حبسوش بقلم قناة النهار نشر في 21 ماي 2023 - 21:14 الجزائر شارك غرِّد أرسل 46 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Fbt2F اقرأ أيضا خلية المطاردة.. مولود أمني جديد يدعم جهود مصالح أمن الطرقات قناة النهار 13 ماي رئيس الجمهورية: لدينا جرائد يحسب لها ألف حساب من أوروبا و الدول المخاصمة لنا قناة النهار 06 ماي بيدون تعليق: شاهد ما فعله المخربون بمكان مخصص لتعليم السياقة بالعاصمة قناة النهار 21 ماي البيض / التلاميذ ينهون إمتحانات البكالوريا التجريبية على أمل النجاح في البكالوريا الرسمية قناة النهار 19 ماي وزير الري: هناك نقص في مستوى السدود والمياه الجوفية في انخفاض ومحطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها قناة النهار 01 ماي شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري قناة النهار 06 ماي شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين قناة النهار 07 ماي شاب يجهش بالبكاء ويحتضنه رئيس المجلس الأعلى للشباب خلال حوار مع مجموعة من الشباب قناة النهار 10 ماي فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة قناة النهار 18 ماي