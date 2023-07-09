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قناة النهار

طالع هابط: رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية

بقلم قناة النهار
طالع هابط: رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية
طالع هابط
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رابط دائم : https://nhar.tv/sfv8W
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