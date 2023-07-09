قناة النهار طالع هابط: رئيس الجمهورية يشرف على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2023 - 21:00 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/sfv8W اقرأ أيضا عين الدفلى / اقتناء اللحم من الجزار .. بديل عائلات فاقت أسعار الأضاحي قدرتها قناة النهار 27 جوان وزير التجارة :" إخترنا الأحياء الشعبية لعملية تفقّد مدى الإلتزام بالمداومة يوم العيد" قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: شاهد الكارثة .. مياه قذرة في شوارع العاصمة منذ شهر والسلطات غائبة قناة النهار 02 جويلية عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان برج بوعريريج / المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 21 جوان قسنطينة جاهزة لإحتضان التظاهرة الرياضية العربية قناة النهار 03 جويلية قسنطينة : رغم غلاء أسعارها..مواطنون يقبلون على إقتناء الأضاحي قناة النهار 21 جوان طالع هابط : مواطن جزائري معاق حركيا يقطن مع 3 عائلات في شقة بالطابق الثالث يطالب السلطات بسكن قناة النهار 02 جويلية وزير الفلاحة:" نسعى لرفع قدرات تخزين الحبوب إلى 9ملايين طن عبر الوطن" قناة النهار 08 جويلية