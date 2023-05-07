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قناة النهار

“طالع هابط: “راهي مخروبة في الجلفة”.. مئات الأشجار دمروها في الشارف

بقلم قناة النهار
“طالع هابط: “راهي مخروبة في الجلفة”.. مئات الأشجار دمروها في الشارف
طالع هابط
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رابط دائم : https://nhar.tv/UOo8b
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