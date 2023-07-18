قناة النهار طالع هابط: ربي يوفق رئيسنا عبد المجيد تبون بما فيه الخير للبلاد والعباد بقلم قناة النهار نشر في 18 جويلية 2023 - 21:03 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 51 0 رابط دائم : https://nhar.tv/yzB0b اقرأ أيضا صريح جدا: هل يرافق الشاب الجزائري عائلته إلى شاطئ البحر ..؟ قناة النهار 01 جويلية طالع هابط: شاهد إبداعات الجزائريين .. يصبغو الڨازون باش المسؤول يشوف الخضورية قناة النهار 09 جويلية غرداية : مع تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة تشغيل المكيفات طيلة الـ 24 ساعة قناة النهار 12 جويلية مشاريع سكنية في مختلف الصيغ تستفيد منها ولاية تلمسان قناة النهار 03 جويلية وزير التجارة لعمال النظافة.."ربي يعاونكم نتوما أسياد الرجال" قناة النهار 28 جوان باتنة : تطور ملحوظ في شعبة إنتاج الحليب ومشاكل قد تعيدها إلى نقطة الصفر قناة النهار 09 جويلية شاهد الإمرأة الحديدية تستعرض قوّتها في الجيش الجزائري قناة النهار 09 جويلية باتنة : النهار في ضيافة صاحب أعلى معدل بشهادة البكالوريا في الولاية قناة النهار 18 جويلية تيبازة : تكريم المتفوقين في البيام..تشجيع لهم لمواصلة التميز وتحفيز للبقية قناة النهار 16 جويلية وزير التربية : باعتماد معدل النجاح 10/20..نسبة النجاح في بكالوريا 2023 بلغت 50.63 % قناة النهار 17 جويلية