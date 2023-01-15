قناة النهار طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جانفي 2023 - 20:44 شارك غرِّد أرسل 63 0 طالع هابط: سكان بلدية الشريعة يطالبون بسد للقضاء على أزمة العطش إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0jIzL اقرأ أيضا عبد الحميد بورومة: قرار رئيس الجمهورية بتحويل إنجاز الملاعب إلى وزارة السكن سرّع في إنهائها قناة النهار 14 جانفي محمد شامي: لابد من إعادة هيكلة الإقتصاد وقادرين في ظرف سنتين نوصل لـ 500 مليار دولار قناة النهار 26 ديسمبر وزير الشباب و الرياضة : كل شيئ جاهز لإنطلاق الحدث القاري قناة النهار 05 جانفي زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي مشكل التبوّل اللاإرادي عند الأطفال .. هكذا تتعامل مع إبنك قناة النهار 10 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. 2000 سكن عدل في الرغاية.. "ماعندهم لا حوانت لا أمن قناة النهار 01 جانفي عز الدين: '' سولكينغ هو القدوة تاعي وبيه لي نجحت" قناة النهار 28 ديسمبر وزير النقل يكشف عن فتح خط مترو جديد في العاصمة .. التفاصيل قناة النهار 05 جانفي من فكرة بسيطة إلى مشروع ناجح..إنتاج مواد التنظيف بمواصفات إيكولوجية قناة النهار 08 جانفي الممثلة نوال قدودو: الإنتاج التلفزيوني لم يتغير رغم التطور التقني والتكنولوجي قناة النهار 31 ديسمبر