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قناة النهار

طالع هابط: سكان عماراة بالعاصمة يستغيثون.. “خلصنا السكنة وحبو يحوزونا من ديارنا”

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: سكان عماراة بالعاصمة يستغيثون.. “خلصنا السكنة وحبو يحوزونا من ديارنا”
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