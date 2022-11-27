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قناة النهار

طالع هابط: سكنات جاهزة من 2013 بميلة ساكنين فيهم الحمام .. وسكان الرويبة يطالبون برخصة بناء

بقلم قناة النهار
طالع هابط: سكنات جاهزة من 2013 بميلة ساكنين فيهم الحمام .. وسكان الرويبة يطالبون برخصة بناء
طالع هابط
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رابط دائم : https://nhar.tv/hF8eT
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