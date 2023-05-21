قناة النهار “طالع هابط: “سكيكدة ظلمة وزادت جاتها الحملة شاهد الخراب في الولاية بقلم قناة النهار نشر في 21 ماي 2023 - 21:17 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 110 0 رابط دائم : https://nhar.tv/tNI1Y اقرأ أيضا ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر قناة النهار 01 ماي وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية قناة النهار 01 ماي رئيس الجمهورية :" الفلاحة علم وليس تقاليد " قناة النهار 06 ماي رئيس الجمهورية: اكتشفنا قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي وجرائد لديها ديون لدى المطابع قناة النهار 06 ماي المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء قناة النهار 02 ماي شريف.. فلاح يرفع التحدي وينجح في إنقاذ محصول الحبوب رغم الجفاف بتيارت قناة النهار 17 ماي وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي