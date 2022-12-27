قناة النهار طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ديسمبر 2022 - 21:41 شارك غرِّد أرسل 41 0 طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oeFzA اقرأ أيضا شاهدوا.. ملعب ميلود هدفي بوهران قبل أيام من انطلاق الشان قناة النهار 26 ديسمبر شاهد.. القصّة الكاملة لوفـ ـاة معتمرة بمطار إسطنبول بتركيا قناة النهار 07 ديسمبر بوشيخي بوحوص: منظمة "بريكس" راجعة لخطاب الراحل هواري بومدين في السبعينات قناة النهار 26 ديسمبر المصلحة المركزية لمكافحة الجــ.ـريمة المنظمة تطيح بشبكة نصب واحتيال على الأشخاص قناة النهار 10 ديسمبر وزير الصناعة : " سنحقق الإكتفاء الذاتي ونصبح دولة مصدرة للدول المجاورة الإفريقية والعربية" قناة النهار 15 ديسمبر هكذا ردّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سؤال حول التغيير الحكومي قناة النهار 22 ديسمبر زين عامر: لم نشاهد المنتخب البرازيلي بالقرنيتا أمام الكروات مثل المباريات السابقة قناة النهار 09 ديسمبر لسد الطريق أمام المضاربين.. أسعار معقولة وتنافسية للأسماك قناة النهار 14 ديسمبر حافلات نقل المسافرين .. شروط ضرورية للسائقين قناة النهار 17 ديسمبر "فيض الروح : رحلة الى دار الآخرة "الشفاعة قناة النهار 24 ديسمبر