قناة النهار طالع هابط: سياسة البريكولاج لا تنتهي.. “لكان خلاو المواطن يديه الواد وما داروش جسر” في أم القراد بمسعد بقلم الجزائر نشر في 15 أكتوبر 2024 - 21:15 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 39 0 رابط دائم : https://nhar.tv/einWI الجزائر اقرأ أيضا عبد اللطيف بورايو: "حاليا محرز ما عندوش بلاصتو مع المنتخب الوطني" قناة النهار 12 أكتوبر الشيف شهرزاد: "شعري طوال بالحلبة و الثوم" قناة النهار 13 أكتوبر ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر الشيف شهرزاد: "بابا تربى في الميتم و داتوا الموت بكري" قناة النهار 13 أكتوبر رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتفقد المرضى المصابين بالملاريا في تيمياوين قناة النهار 03 أكتوبر أعمر تاقجوت :" نعرف واش كاين في المؤسسات 2 يخدمو و8 مايخدموش" قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر الشيف شهرزاد: "انا ماشي زواخة بصح ضروني بزاف بهذي الكلمة" قناة النهار 13 أكتوبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر طالع هابط : ثانوية بسكيكدة لم تسلم لحد الأن بسبب تقصير السلطات والأولياء مستاؤون قناة النهار 29 سبتمبر