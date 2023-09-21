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طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة

بقلم النهار أونلاين
طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة
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طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة

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رابط دائم : https://nhar.tv/BydXY
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