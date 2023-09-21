قناة النهار طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة بقلم النهار أونلاين نشر في 21 سبتمبر 2023 - 21:44 شارك غرِّد أرسل 65 0 طالع هابط: شاهد أين يدرس أبنائنا .. كارثة بأتم معنى الكلمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BydXY اقرأ أيضا سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي قناة النهار 05 سبتمبر التين الشوكي .. بين الإسترزاق و قلة المنتوج بسبب الحرائق ببجاية قناة النهار 08 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر النوي يحيى أسود الجزائر الفريق الثاني للحماية المدنية المنتقلين لليبيا للوقوف مع الأشقاء في محنتهم قناة النهار 21 سبتمبر طالع هابط: فرقة البحث والتحري لغليزان يجدون الحبوب المهـ.لوسة داخل قارورات غاز البوتان قناة النهار 21 سبتمبر عين الدفلى/ سكان الشيخ بن يحي بالعطاف يناشدون السلطات لحمايتهم من الفيضانات قناة النهار 14 سبتمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 21 سبتمبر محمد نذير.. شلل دماغي يعجزه عن الحركة في عمر الثلاث سنوات قناة النهار 01 سبتمبر صريح جدا: هذا هو الشخص الذي يلجأ إليه الجزائري عند الفرح .. قناة النهار 08 سبتمبر