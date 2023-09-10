قناة النهار طالع هابط: شاهد .. إبداع مقاول في بناء وتزيين مدرسة بقسنطينة بقلم قناة النهار نشر في 10 سبتمبر 2023 - 21:18 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/zVcNl اقرأ أيضا شاهد لحظة إخراج رضيع بعد أزيد من 4 ساعات تحت الركام بعنابة قناة النهار 02 سبتمبر غلیزان / نور الدين طالب جامعي يسترزق من بيع الكتب المدرسية القديمة قناة النهار 05 سبتمبر البيض / العثور على جثتـ.ـين من بين المفقودين جراء سيول واد الشادلي قناة النهار 03 سبتمبر 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت شاهد أسعار السيارات المستعملة في سوق بوقرة بالبليدة.." السيارت غاليين والبيع مكّاش !!" قناة النهار 31 أوت باتنة / إنخفاض في حالات التسممات الغذائية وإرتفاع في حالات التسمم العقربي قناة النهار 23 أوت التقلبات الجوية الأخيرة تودي بحياة 07 أشخاص وعملية البحث عن المفقودين جارية قناة النهار 03 سبتمبر "فانتازيا لاند" فضاء سينمائي ترفيهي يقود الزائرين في رحلة عبر الزمن قناة النهار 29 أوت التغافل عن المراقبة التقنية للمركبات .. تصرفات تزيد من حوادث المرور قناة النهار 27 أوت مدرب منتخب تنزانيا :" وجدنا إهمال عند دخولنا للجزائر .. 8 ساعات وحنا حابسين في الحدود" قناة النهار 07 سبتمبر