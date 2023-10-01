قناة النهار طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط بقلم قناة النهار نشر في 01 أكتوبر 2023 - 22:25 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 16 0 رابط دائم : https://nhar.tv/5xAqU اقرأ أيضا التأخر في صب دعم إنتاج الحليب الطازج يفلس المربين قناة النهار 24 سبتمبر وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا قناة النهار 19 سبتمبر وزير التربية : هؤلاء البراعم أمانة البلاد..هنيئا للأسرة التربوية قناة النهار 19 سبتمبر بق الفراش.. يثير الهلع بين الفرنسيين قناة النهار 30 سبتمبر صادم.. وليدي كان عينيا و كي تزوج دار عليا والسبب!! قناة النهار 14 سبتمبر صريح جدا: هذه هي أكثر السلوكيات التي تجعل الجزائري يخسر وظيفته .. قناة النهار 25 سبتمبر مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار قناة النهار 26 سبتمبر طالع هابط: روموركة تاع كاميو داروها جسر .. راسك يحبس قناة النهار 01 أكتوبر باتنة : قرى أولاد بشينة بأعالي جبال بلدية أولاد عوف..من الظلمات إلى النور قناة النهار 16 سبتمبر غرداية : تهافت على شراء الأدوات المدرسية قبيل الدخول المدرسي وسط فرحة التلاميذ قناة النهار 14 سبتمبر