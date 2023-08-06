قناة النهار طالع هابط: شاهد الأزمة التي يعيشها سكان الأغواط بسبب قطرة ماء بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أوت 2023 - 21:12 شارك غرِّد أرسل 56 0 طالع هابط: شاهد الأزمة التي يعيشها سكان الأغواط بسبب قطرة ماء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KihQi اقرأ أيضا النهار في بيت التلميذ محمد الامين بن قداش صاحب أعلى معدل وطنيا في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية خليها على ربي: قصة صادمة..صراع نسب وشرف يدمر حياة طفلة ذات 7 سنوات قناة النهار 27 جويلية محمد أشرف: يكشف كيف كانت طفولته ولحظة إصابته بمرض عضلي قناة النهار 19 جويلية تجارة: مداهمة لأصحاب المحلات التجارية للوقوف على أسعار المياه المعدنية قناة النهار 31 جويلية طالع هابط: كل النافورات في العالم ترمز للجمال إلا في الجزائر .. شاهد وأحكم بنفسك قناة النهار 23 جويلية فاسألوا : الزكاة في الإسلام قناة النهار 20 جويلية قالمة : الأمطار الغزيرة لشهر ماي تنقذ الموسم..توقع تسجيل نتائج جيدة في جني العسل قناة النهار 02 أوت وزير الداخلية : بدون وعي المواطن و روح مسؤوليته لانستطيع التحكم في الحرائق قناة النهار 19 جويلية وزير التربية : باعتماد معدل النجاح 10/20..نسبة النجاح في بكالوريا 2023 بلغت 50.63 % قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط قناة النهار 25 جويلية