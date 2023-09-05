قناة النهار طالع هابط: شاهد الحالة الكارثية التي تعيشها بورصة الجزائر بقلم طالع هابط نشر في 05 سبتمبر 2023 - 20:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 93 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Wsb5o اقرأ أيضا خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر طاولات لبيع الكتب المستعملة والأدوات..تجارة موسمية لبعض الشباب قناة النهار 01 سبتمبر سكان بلدية يلل بغليزان يطالبون بتهيئة جسر واد يلل المهترئ منذ سنوات قناة النهار 01 سبتمبر وزير التجارة :" سيكون هناك تتبع لتوزيع مادة السكر من المصنع إلى غاية وصوله للمستهلك" قناة النهار 20 أوت دلال خير: رجل أصيب بمرض إلتهاب الشرايين إثر خطأ طبي وأمله الوحيد إجراء عملية جراحية في الخارج قناة النهار 01 سبتمبر أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت فاسألوا: الرجاء في رحمة الله قناة النهار 25 أوت جمال بلماضي يرد حول إلغاء التربص في سيدي موسى .. "شوفوا مع المسؤول" قناة النهار 04 سبتمبر محاولات للمضاربة بمادة السكر ومصالح الرقابة تضرب بيد من حديد بتيارت قناة النهار 21 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت