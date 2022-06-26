قناة النهار طالع هابط: شاهد العائلات الجزائرية يذرفون الدموع لحظة سماعهم النشيد الوطني في مدرجات ملعب وهران بقلم قناة النهار نشر في 26 جوان 2022 - 22:19 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 89 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/h9Gqe اقرأ أيضا ورقلة : إنطلاق أول دفعة من الحجاج نحو البقاع المقدسة قناة النهار 18 جوان مدير التربية بتيزي وزو: فتحنا في الآونة الأخيرة مركز بمستشفى الولاية يستقبل 3 مترشحين قناة النهار 06 جوان داخل الـ18: الجزائر في إختبار مع إيران.. ودية بطابع عالمي قناة النهار 11 جوان تساؤلات: بعد 5 أيام من إمتحانات البكالوريا .. التلاميذ يتنفسون الصعداء قناة النهار 16 جوان وزير العدل من وهران: المنحة صدمت عديد الموظفين لكن عليهم استيعاب أنها مرتبطة بضعف المردود والتحصيل قناة النهار 07 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. تحية للرئيس عبد المجيد تبون بعد تنصيب المجلس الاعلى للشباب قناة النهار 21 جوان صحة: توفير القسطرة المتقطعة لتخفيف معاناة المصابين بالمثانة العصبية قناة النهار 19 جوان طالع هابط: قناة الصرف الصحي تصب في شاطىء ميرامار بالعاصمة والناس تعوم نورمال قناة النهار 14 جوان فاسألوا: وجوب إحترام العلماء قناة النهار 10 جوان