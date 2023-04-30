قناة النهار طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري بقلم قناة النهار نشر في 30 أفريل 2023 - 22:37 الجزائر شارك غرِّد أرسل 50 0 رابط دائم : https://nhar.tv/3T6g2 اقرأ أيضا سامية طبوش: يجب فصل العمل الفني عن العمل التجاري قناة النهار 11 أفريل الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل وزير الداخلية: نشيد بمجهودات المصالح الأمنية في التصدي لظاهرة المخدرات قناة النهار 15 أفريل "بلال بطل "الدامة".. " الشعب كامل كان دايرني عاقل ولهذا السبب قـ تلت حمزة قناة النهار 11 أفريل أنيس الحراشي: أنا أتقبل النقد البناء ومن يهاجمني لا ألقي له بال. قناة النهار 18 أفريل أجواء مشمسة ومستقرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك قناة النهار 22 أفريل درجات حرارة جد مرتفعة بهذه الولايات قناة النهار 26 أفريل طارق وعزان: لحقنا لمفترق الطرق وتفارقنا قناة النهار 12 أفريل محلات بيع الحلويات الجاهزة قبلة العائلات إستعدادا لعيد الفطر قناة النهار 20 أفريل قرار ولائي لمنع سير الدراجات النارية من الحجم الكبير من 22:00 ليلا إلى 6 صباحا قناة النهار 20 أفريل