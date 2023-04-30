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قناة النهار

طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري

بقلم قناة النهار
طالع هابط: شاهد الماء ضايع عندو سنين في جيجل والنوي يبعث برسالة لوزير الري
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/3T6g2
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