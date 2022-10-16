قناة النهار طالع هابط: شاهد الناظورة في تيارت غرقت في الاوحال والسيول بسبب خطأ من مقاول بقلم قناة النهار نشر في 16 أكتوبر 2022 - 22:51 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3sgqn اقرأ أيضا الوزير الأول : فاتورة الوقود.. انتقلت من 4.6 مليار في 2012 الى1.4 مليار دولار سنة 2021 قناة النهار 03 أكتوبر "حفيظة بريكي :" أنا محمد رمضان تاع الجزائر قناة النهار 14 أكتوبر تلاميذ ببجاية يتجاوبون مع نظام التعليم باللوحة الإلكترونية في مدة وجيزة قناة النهار 14 أكتوبر التجول بحفظة القرآن الكريم ..طريقة تقليدية لتحفيز الطلبة على حفظ كتاب الله بورقلة قناة النهار 08 أكتوبر حالة وفاة، سيارات تحت الماء و إجلاء العديد من الناس..مخلفات فياضانات برج بوعريريج قناة النهار 05 أكتوبر مستغانم : عمي عبدالله .. متقاعد سبعيني وهب بقي وقته لتزيين حديقة عين تادلس قناة النهار 14 أكتوبر صريح جدا: هكذا يتعامل الأولياء مع أطفالهم عندما يرفضون الذهاب إلى المدرسة .. قناة النهار 29 سبتمبر فاسألوا : الإصلاح أفضل الإنفاق قناة النهار 04 أكتوبر المرض يؤرق حياة الطفلين أحمد ومعتصم بالله.. والحل عملية جراحية قناة النهار 14 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر