قناة النهار طالع هابط: شاهد الوعود الكاذبة التي يعاني منها عمال الديوان الوطني لتربية الخيول بقلم قناة النهار نشر في 20 مارس 2022 - 21:56 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 45 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kjpQm اقرأ أيضا صريح جدا: حب المهنة أساس النجاح فيها.. هل يتوفر ذلك عند الجزائري ؟ قناة النهار 07 مارس عندي 4 بنات أتعامل معهم بعـنف وبحنيةكيفاش نربيهم حتى يصبحن نساء ناجحات في المستقبل؟ قناة النهار 20 مارس زملائي يشككون في قدراتي وطموحاتي سلبيتهم تكاد تدمرني..ارشديني استاذة قناة النهار 17 مارس البليدة: بسبب الرياح..سقوط الأشجار والأعمدة واللافتات التوجيهية قناة النهار 15 مارس طالع هابط: النوي ينقل رسالة نساء الشلف المحتجين بسبب عقود ماقبل التشغيل قناة النهار 08 مارس صريح جدا: أم البواقي.. مشاكل بالجملة يعاني منها سكان مشتة الفرن بالجازية قناة النهار 16 مارس رغم الأزمات والضغوط .. الجزائر لم ولن تعود للإستدانة الخارجية قناة النهار 20 مارس يا حافظ القرآن: زهرة العاقل حاصلة على شاهدة جامعية وأعظم شهادة لها حفظ كتاب الله قناة النهار 04 مارس أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم مرفوقة بحبات البرد على هذه الولايات قناة النهار 19 مارس في موقف إنساني..الحماية المدنية تقوم بمساعدة الأطفال لإجتياز الفيضانات واللّجوء الى بيوتهم قناة النهار 17 مارس