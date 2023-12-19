قناة النهار طالع هابط : شاهد كارثة الطريق العام بوسط مدينة سكيكدة بقلم النهار أونلاين نشر في 19 ديسمبر 2023 - 21:00 شارك غرِّد أرسل 49 0 طالع هابط : شاهد كارثة الطريق العام بوسط مدينة سكيكدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CNvv3 اقرأ أيضا خليها على ربي: لن تصدقوا هذه القصة..امرأة تدفع مهرها لنفسها وتكشف تفاصيل الفليكسي و المصروف!! قناة النهار 07 ديسمبر طالع هابط: شاهد أغبى مقاول في عنابة .. "جا يكحلها عماها .. حفرها وخلاها" قناة النهار 17 ديسمبر طالع هابط: النوي يشكر عمال كوسيدار على مجوهداتهم رغم التقلبات الجوية والبرد القارص قناة النهار 07 ديسمبر بكيس: هذه هي طرق التعبير عن المشاعر و الحب قناة النهار 06 ديسمبر شوفو حكايتي: بعد أن تخلى عنه إخوته وزوجته..معاق يعيش في محطة الحافلات يطلب سكن يؤويه قناة النهار 03 ديسمبر المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس يكشف:" علامة جديدة ستدخل السوق الجزائرية" قناة النهار 14 ديسمبر صريح جدا / في موقف مؤثر شاب يبحث عن والديه .."حاب نعرف إذا حيين أو ميتين !" قناة النهار 02 ديسمبر صريح جدا : لي فايتك بليلة فايتك بحيلة..هل يعترف الجزائري بهذه المقولة قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي يبعث برسالة لإدارة الجمارك بميناء وهران بخصوص سلع التجار قناة النهار 03 ديسمبر تيارت: المشايخة .. مقهى يحاكى عبق الماضي بفرندة قناة النهار 12 ديسمبر