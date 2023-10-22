قناة النهار طالع هابط: شاهد كيف إكتشف رئيس بلدية بعنابة تحايل المقاول بقلم النهار أونلاين نشر في 22 أكتوبر 2023 - 21:08 شارك غرِّد أرسل 100 0 طالع هابط: شاهد كيف إكتشف رئيس بلدية بعنابة تحايل المقاول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hK8YJ اقرأ أيضا شاهد..جزائريون يعيشون الجحـ.ـيم بغـ.ـزة داخل مراكزالإيواء.."دارنا إنقصـ.ـفت" قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا: هل يتمنى الرجل الجزائري لقاء زوجته في الجنة.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 أكتوبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر شوفو حكايتي: بعد شجار عنيف شاب يفقد عينه اليسرى.. "معرفتش حتى لقيتو ضربني بمفتاح للعين" قناة النهار 15 أكتوبر صريح جدا : هكذا يتابع الجزائريون أحداث غـــ.زة قناة النهار 16 أكتوبر صريح جدا : تضامن الشعب الجزائري مع الفلسطينيين بعد طـــــ وفان الأقـــــ.صى.. قناة النهار 09 أكتوبر بلماضي : هذا هو هدفنا في الكان المقبل..الطموح موجود قناة النهار 08 أكتوبر شاهد .. فلاحون يستغلون مياه الصرف الصحي لسقي محاصيلهم الزراعية بتيبازة قناة النهار 06 أكتوبر مجتمع: حافلات النقل الجامعي تتحول لوسيلة نقل جماعي .. الطلبة يشتكون قناة النهار 18 أكتوبر سامية طبوش: التوظيف في الجزائر يعتمد على المظهر لهذا السبب قناة النهار 06 أكتوبر